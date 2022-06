Wie kann ich leere Ecken in meiner Wohnung nutzen?

Wer in einer Wohnung wohnt und nicht über einen direkten Kellerzugang verfügt, muss seine Waschmaschine entweder im Badezimmer oder in der Küche unterbringen. Doch es ist kein Geheimnis: Waschmaschinen sind nicht unbedingt eine Augenweide. Aus diesem Grund wollen wir euch nun den Haushaltsraum in Mini-Format vorstellen. Die Ecke eines Badezimmers ist genau der richtige Ort, um die Waschmaschine in Kombination mit intelligenten Einbauregalen zu verstecken. Die Haushaltsraum-Ecke kann hinter einer normalen oder einer Schiebetür versteckt werden. Auf den Regalen finden alle möglichen Haushaltshelfer, Badtextilien und Reinigungsmittel Platz. Der Einbauschrank kann zudem an eure Bedürfnisse angepasst werden, in der Größe und in der Aufteilung variieren. So könnt ihr die freie Ecke in eurem Bad (und natürlich auch in jedem anderen Raum) clever nutzen.