Von der Hütte zum Palast

Wie auf dieser Fotografie deutlich wird, musste die Fassade des Hauses dringend erneuert werden. Der uneinheitliche Look des Hauses ist bei diesem Anblick noch das geringste Übel. Viel mehr Sorge bereitete der marode Zustand des Gebäudes. Nach der Sanierung durch das Expertenteam sollte sich das Haus harmonisch in die Umgebung einfügen. Wie das gelungen ist, seht ihr in dem folgenden Bild…