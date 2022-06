Holzhaus mit hartem Kern

Wir betreten das Haus und entdecken seinen geheimnisvollen Kern. Denn die Holzkonstruktion besitzt einen massiven Betonkern, welcher das gliedernde Element im Grundriss bildet, um das sich alle erforderlichen Räume herumgruppieren. Im Erdgeschoss gibt es keine Wände, welche an die Fassade anschließen, sodass eine umlaufende Enfilade entsteht. Der mehrgeschossige Wohnraum reicht bis unter das Dach und vermittelt eine Großzügigkeit, die sich auch in den Fensteröffnungen fortsetzt: Raumhohe Verglasungen integrieren die Umgebung und setzen im Wohnraum den Blick auf die Innenstadt in Szene.