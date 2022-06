Raffinierte Tipps für das perfekte Interior Design

Bei der Einrichtung einer Wohnung kommt es nicht in erster Linie auf stylishe Designermöbel, teure Antiquitäten und aufregende Eyecatcher an. Es ist vielmehr das stimmige Zusammenspiel von vielen kleinen Details wie Materialien, Farben, Formen, Licht und Accessoires, welche das komplette Ganze ausmachen und darüber entscheiden, ob wir uns in einer Wohnung wohlfühlen oder nicht. Genau diese Liebe zum Detail legt unsere Expertin Simone Aïda Baur, Inhaberin und Interior Designerin von Global Inspirations Design, an den Tag, wenn sie die Wohnungen ihrer Kunden gestaltet. Wir werfen heute einen Blick in eine Wohnung, die sie in Basel eingerichtet hat - mit jeder Menge Professionalität und Fingerspitzengefühl.