10 Ideen für den Vorgarten

Einen solch majestätischen Vorgarten haben wohl die wenigsten von uns, aber das Prinzip, um das es in diesem Punkt geht, wird an diesem raffiniert gestalteten Projekt, das von droll & lauenstein Landschaftsarchitekten in Würzburg umgesetzt wurde, besonders deutlich: Es geht darum, eine klare Struktur zu schaffen, aus der die Hierarchie der verschiedenen Zugänge deutlich wird.