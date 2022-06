Das Fata Morgana Haus

Im Schweizer Kanton Aargau wurde ein Einfamilienhaus errichtet, das zwar einen unscheinbaren Eindruck macht, aber tatsächlich eine riesige Überraschung birgt. Geplant und gebaut wurde das Haus vom Architekturbüro rgp architekten sia ag. Das in Baden ansässige Unternehmen ist bekannt für seine nachhaltige und wertbeständige Architektur. Gegenüber der Stadt Baden befindet sich, hinter der Schweizer Grenze, Ennetbaden. In dieser idyllischen Gemeinde, die in einem muldenförmigen Tal liegt, wurde das Wunschhaus für eine Familie geschaffen.