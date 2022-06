Das Haus der Zukunft

Das Grundstück liegt am Hang, wobei sich die Erschließungsstraße im Süden befindet. Aus diesem Grund wurde das Haus möglichst weit Hang aufwärts Richtung Norden geschoben. Gleichzeitig wurde der vordere Gartenbereich angefüllt, sodass er nun etwa 1,50 – 2,00 Meter über der Straße liegt und so trotz der exponierten Lage ausreichend Privatsphäre bietet. Der Zugang zum Haus befindet sich im Osten, also hier auf der rechten Gebäudeseite, und führt entlang einer Wandscheibe, welche zugleich den Sichtschutz zur Terrasse und dem Garten herstellt. Eine weitere Stützmauer wurde in niedrigerer Form zur Herstellung der Abfahrt zur Garage hergestellt, die sich unter der Terrasse befindet.