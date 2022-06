Wie man den Garten stimmungsvoll beleuchtet

Zu helles Licht lässt im abendlichen Garten keine besonders entspannte Stimmung aufkommen. Noch dazu werden Insekten von grellen Lichtquellen angezogen und machen uns so ganz schnell das Leben zur Hölle. Besser ist dezenteres Licht, das man zum Beispiel erzielen kann, indem man gut abgeschirmte Lampen an rauen und rustikalen Wänden und Mauern montiert. So werden diese in ein angenehmes, goldenes Licht getaucht, das niemanden blendet und dafür sorgt, dass sich die Insekten dorthin bewegen.