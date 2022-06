Augen auf beim Grundstückskauf – auf diese Dinge solltest du achten!

Natürlich spielt bei der Suche nach einem geeigneten Baugrund eine gute Infrastruktur eine wichtige Rolle. Für Familien sind beispielsweise gut erreichbare Schulen und Kitas von entscheidender Bedeutung. Ein umfangreiches kulturelles Angebot in der Umgebung kann ein Grundstück also ebenso aufwerten wie Sport- und Freizeitangebote in der Nähe. Gerade für Pendler ist auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder die Autobahn beim Kauf entscheidend.

Wer will schon in stinkenden Industrieanlagen, Gewerbegebieten, an Sportplätzen oder großen Straßen wohnen? Sie mindern die Wohnqualität sowie den Wert des Grundstücks. Um solche Überraschungen im Vorfeld auszuschließen, lohnt sich der Weg zum Planungsamt der Kommune, um von solchen Störfaktoren auch zukünftig verschont zu bleiben.