Das etwas andere Haus

In der Wohngegend des Amtsbezirks Chiba in Japan steht dieses vom Architekten entworfene Wohnhaus mit 275 Quadratmetern Wohnfläche. Der kubisch anmutende, jedoch einseitig leicht angeschrägte Baukörper präsentiert sich im minimalistischen Design. Während sich das untere Stockwerk in Sichtbeton zeigt, wurden Holzlamellen zur Verkleidung der oberen Etage vorgesehen, die sich in kompakter Gitterstruktur darstellen. Die zur Straßenseite ausgerichtete Fassade hält nur wenige Öffnungen bereit und wirkt relativ verschlossen. Neben der Garage befindet sich der Hauseingang, der in Form eines Trapezes gestaltet wurde und damit bereits auf eine ausgefallene Gestaltung schließen lässt.