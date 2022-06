Ein Haus mit faszinierenden Dimensionen

Und so sieht das Ganze von innen aus. Was für eine Aussicht! Der Wohnbereich wird dank der extremen Deckenhöhe und der riesigen Glasflächen zum Teil der Natur, die eine perfekte Kulisse für das moderne Wohnkonzept bietet und zur unangefochtenen Protagonistin wird. Die Einrichtung hält sich hingegen in moderner Eleganz und neutralen Farben zurück. Zum weiteren Blickfang wird lediglich der imposante Natursteinkamin, der eine Art Raumteiler zwischen den Funktionen Wohnen, Essen und Kochen im offenen Erdgeschoss darstellt.