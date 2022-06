Kindgerecht wohnen: Die wichtigsten Sicherheitstipps

Kleinkinder treiben sich gerne in der Küche herum. Kein Wunder: sie gehört nicht nur zu den meist genutzten Räumen, hier gibt es auch besonders viel zu entdecken: Schubladen werden herausgezogen und entleert, Schränke geöffnet und inspiziert – was je nach Inhalt nicht ganz ungefährlich ist. Messer, Zerbrechliches sowie gefährliche Küchengeräte verstaut ihr am besten in unerreichbaren oder verschließbaren Schubladen. Eine weitere Möglichkeit sind Kindersicherungen an den Schränken. Sobald eure Kinder auf eigenen Beinen stehen, multiplizieren sich die Gefahrenquellen. Ein großes Augenmerk gilt dem Kochbereich. Kocht am besten auf den hinteren Herdplatten, wo die Kleinen nicht einfach herankommen. Dreht dabei den Pfannenstiel in Wandrichtung. Es gibt auch Herdsicherungen in Form von Absperrgittern, die ihr anbringen könnt. An heißen Herdplatten können sich Kinder schmerzhaft verbrennen. Eine sicherere Lösung bieten Induktionskochfelder. Die Hitze wird nur dort durch Magnetfelder erzeugt, wo auch der Topf steht. Die Temperaturen nahe der Kochzonen bleiben im Vergleich zu herkömmlichen Kochherden relativ kühl. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr euren Kindern natürlich auch ein komplettes Küchenverbot erteilen.