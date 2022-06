Natürlich und erfrischend wohnen

Mit der Gemütlichkeit geht es in der Küche weiter. Dass weniger manchmal mehr ist, wissen wir nur zu gut. Und das scheint sich auch in diesem Koch- mit Essbereich zu bewahrheiten. Die Küche zeigt sich in reduziertem und damit minimalistischem Design. Dennoch beinhaltet die Ausstattung alles Notwendige, wodurch es an nichts fehlt. Die Portion Behaglichkeit ist bereits dabei. Passende Küchendeko Ideen für jeden Geschmack findet ihr hier.