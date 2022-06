Ein Cottage mit modernem Flair

So stellt man sich den Innenraum eines Cottages üblicherweise eher nicht vor, oder? Die Architekten haben wirklich ganze Arbeit geleistet, als es darum ging, den typischen Country-Charme mit der Vorstellung von modernem Wohnen zu vereinen. Hier sehen wir den großzügigen Wohnbereich, der dank der riesigen Glasfronten nahtlos in den Garten übergeht und mit natürlichem Licht geflutet wird. Die Einrichtung hält sich in moderner Eleganz dezent zurück und punktet mit freundlicher Natürlichkeit in frischen, aber nicht zu grellen Farben.