Top 5 der Woche: Inspirierende Wohnideen

Alte Landhäuser sind häufig von maroden Wänden und einem einfallenden Dach gezeichnet. Diese Objekte werden schon lange nicht mehr bewohnt und sind ihrem bloßen Verfall überlassen. Viel zu schade! Denn nicht selten sind in die Jahre gekommene Bauernhäuser ein wahrer Schatz, dem nur zu neuem Glanze verholfen werden muss. So erging es auch diesem Landhaus, das eine überraschende Verwandlung erleben durfte. Seht euch dazu noch einmal von der Landhausruine zum rustikalen Traumhaus an!