Die ultimative Küchen-Checkliste für Weihnachten

Besonders im Rahmen der Zubereitung eines Menüs in der Küche zu Weihnachten muss es häufig schnell gehen. Gewürze sollten daher nicht nur immer in greifbarer Nähe, sondern auch logisch geordnet sein. Nutzt in diesem Zusammenhang am besten ein übersichtliches Regal, das euch Pfeffer, Salz und Co. immer direkt zur Verfügung stellt. Selbstverständlich spricht auch nichts dagegen, eure Gerichte mit frischen Zutaten wie Petersilie oder Basilikum noch weiter zu verfeinern. Für die Töpfe, in denen ihr diese besonderen Utensilien eingepflanzt habt, solltet ihr immer einen Standort in der Nähe des Fensters wählen. Somit verfügen sie auch im Winter über ein ausreichend hohes Maß an Tageslicht. Fertige Gewürzauswahlen werden in der heutigen Zeit übrigens in zahlreichen Ausführungen angeboten. Für welches Modell ihr euch entscheidet, hängt damit im Wesentlichen von euren Kochkünsten und dem jeweiligen Menü ab. Noch mehr Einrichtungsideen für eure Küche findet ihr hier!