Das Haus mit tausend Gesichtern

Von der Straße aus betrachtet, wirkt das Anwesen alles andere als einladend. Die Wänden, die das Erdgeschoss des Gebäudes bilden, wirken wie eine Mauer, die die Innenräume vor neugierigen Blicken schützt. Interessant an dieser Konstruktion ist, dass das Erdgeschoss scheinbar fließend in den Hang übergeht und dennoch nichts an seiner massiven Ausstrahlung verliert. In dem unteren Wohnbereich wurden eine Garage sowie ein Abstellraum und eine Waschküche eingeplant.

Zweifellos wendeten die Architekten bei diesem Einfamilienhaus eine abstrakte und zugleich moderne Bauweise an. Hier sind die Kuben nicht nur übereinander gestapelt, sondern auch in unterschiedlichste Himmelsrichtungen positioniert.