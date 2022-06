So verwandelt man ungenutzte Räume in begehbare Kleiderschränke

In einem begehbaren Kleiderschrank dürfen Spiegel nicht fehlen. Hierbei gilt die Faustregel: Je größer ein Ankleidezimmer, desto mehr Spiegel braucht der Raum. Stellen wir uns vor, es gibt in einem geräumigen Ankleideraum einen Abschnitt für Schuhe, einen anderen für Hosen und Oberbekleidung und einen weiteren für Accessoires und Schmuck. An all diesen Orten wird probiert und getestet. Dabei immer wieder zum Spiegel zu laufen, wäre nichts weiter als störend. Daher ist man gut beraten, wenn Spiegel in unmittelbarer Nähe dieser Raumabschnitte hängen. Im Bereich der Accessoires reicht ein kleiner Kosmetikspiegel, der in Gesichtshöhe hängt, während bei den Schuhen ein breiter, schmaler Spiegel über dem Boden den prüfenden Blick auf das Schuhwerk erleichtert. Bevor man den begehbaren Kleiderschrank verlässt sollte man einem großen Ganzkörperspiegel begegnen und seinem Spiegelbild ein abschließendes OK geben.