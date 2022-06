Stimmungsvolle Weihnachtsdeko für den Außenbereich

Türkränze sind ein echter Klassiker der Weihnachtsdeko – sowohl im Außenbereich, als auch im Innenraum. Dass sie so beliebt sind, ist wahrlich nicht verwunderlich: Ein solcher Kranz begrüßt Gäste und Bewohner gleichermaßen bereits an der Tür und versetzt uns sofort in weihnachtliche Vorfreude. Ob klassisch oder modern, opulent oder minimalistisch, in Naturtönen oder in puristischem Weiß – bei der Gestaltung eines solchen Türkranzes kann man aus dem Vollen schöpfen und sich für die Materialien, Farben und Dekodetails entscheiden, die einem selbst am besten gefallen. Beliebte Elemente sind natürlich Tannengrün, Zapfen, Sterne, Kugeln und Glocken, aber auch schöne Zweige, Beeren, Engel, Elche, Herzen oder ganz andere Ideen können zum Einsatz kommen. Den aus Naturmaterialien gebundenen Türkranz auf dem Foto gibt es bei Deko-Idee Eolion, wo noch zahlreiche weitere, in liebevoller Handarbeit hergestellte Dekorationsideen auf euch warten.