Wie kann ich eine Frau mit meiner Wohnung beeindrucken?

Sauberkeit und Ordnung sind das A und O jeder Wohnung. Diese Eigenschaft sagt viel über den Charakter eines Mannes aus und zeigt, ob es ihm gelingt, alle wichtigen Dinge in seinem Leben im Griff zu haben. Keine Frau (und mal ehrlich gesagt auch kein Mann) fühlt sich in einem Saustall wohl. Es ist selbstverständlich, dass nicht erwartet wird, von eurem Boden essen zu können, doch eine saubere Küche, ein sauberes Bad und frische Bettwäsche sollten in jedem Falle drin sein. Schmutziges Geschirr in der Küche, Bartstoppeln im Waschbecken und ein ungemachtes Bett sind nur einige der Abtörner, die mit wenigen Handgriffen vermieden werden können. Bevor ihr euren Besuch erwartet, solltet ihr noch einmal durchsaugen und den Wohnbereich, samt Sofa und Couchtisch, von Krümeln befreien. So steht einem gemeinsamen Abend, an dem ihr ordentlich Pluspunkte sammeln könnt, nichts mehr im Wege. Außerdem ist es ja auch für euch viel schöner, in einer ordentlichen Wohnung zu leben, oder?