Die Zeiten, in denen das Baumaterial Holz kanadischen Blockhütten und kleinen Gartenschuppen vorbehalten war, sind vorbei. Heute weiß man, dass Holzhäuser auch als Wohnhäuser viele Vorteile haben. Zum einen ist Holz ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff, der praktisch überall zur Verfügung steht und keine weiten Transportwege braucht. Zum anderen stellt ein Holzhaus in Sachen Tragfähigkeit nur sehr geringe Anforderungen an Boden und Fundament, es kann in kürzerer Zeit gebaut werden und benötigt keine mehrmonatige Trockenphase, es besitzt beste Dämmeigenschaften, keinerlei schädliche Substanzen und eignet sich wunderbar als modernes Energiesparhaus. Kurzum: Holzhäuser sind ökonomisch, ökologisch und wohngesund. Und sie sind auch optisch etwas ganz Besonderes und ein echtes Highlight im Straßenbild.