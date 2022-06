Fachwerkhaus für Jung und Alt

In Halle-Saale wurden in ein ehemaliges Speichergebäude Wohnungen und eine Ladengalerie integriert. Die Planung des historischen Gebäudes übernahm das Architekturbüro Cappellerarchitekten. Das um 1750 gebaute Haus wurde mithilfe einer unkonventionellen Projektentwicklung und kreativem Handeln in allen Leistungsphasen zu einem wahren Schmuckstück.

Im Rahmen des Fördermittelwettbewerbes “Städte-und wohnungsbauliche Modellprojekte’ wurde das Gebäude in Sachsen-Anhalt gefördert und erhielt 2013 den KFW-Preis für „Bauen und Wohnen“.