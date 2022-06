Das Puzzle-Haus

Die Umwandlung einer Scheune in ein Wohnhaus scheint sich mittlerweile zu einem Trend zu entwickeln. Sei es die Scheune, die zum coolen Loft wird oder die Scheune, die plötzlich mit Chalet-Charme punktet. Das Architekturbüro Reinberg hatte die ehrenvolle Aufgabe, eine 200 Jahre alte Scheune in ein Wohngebäude zu verwandeln. Das Gebäude wurde zuvor in den 40er-Jahren renoviert und mit einem neuen Dachstuhl ausgestattet. Die Architekten ließen sich nun etwas ganz Besonderes einfallen und stellten in die ehemalige Scheune einfach ein weiteres Haus, das nun als neuer Wohnraum dient. So blieb der Bestand in seinem Erscheinungsbild größtenteils erhalten und der eingesetzte Kubus erweist sich als das fehlende Puzzlestück, das zum perfekten Wohnen in der Scheune gefehlt hat.