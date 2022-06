Vorher-nachher: Villa erstrahlt in altem Glanz

Unter der Leitung unserer Experten von Atelier von Wecus wurde eine wunderschöne alte Villa in Berlin Grunewald umfassend saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das repräsentative Zuhause mit einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 1.400 qm wurde vor etwa 100 Jahren als Heim eines bekannten Anwalts erbaut und gelangte nach wechselvoller Vergangenheit wieder in Privatbesitz. Nach Abschluss der aufwändigen Sanierungsarbeiten erstrahlt das Objekt heute wieder in altem Glanz.