Rosty, das leuchtende Haus

Weiter geht es in der Küche, die sich in dem Split-Level-Haus wenige Stufen unterhalb des eigentlichen Wohnbereichs anordnet. Das Design der Küche greift die klaren Formen des Außenraums auf und präsentiert sich durch und durch puristisch. Die Wände des Innenraums wurden aus geschaltem Beton gestaltet. Um jedoch Baukosten minimieren zu können, entschied man sich, diese nicht in Sichtbetonqualität auszuführen. Der geschliffene Estrichboden lässt in Kombination mit der sichtbaren Betonkonstruktion ein homogenes Bild im Innenraum entstehen.