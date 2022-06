Chalet mit Traumküche

Licht spielte bei der Modernisierung des Ferienhauses eine große Rolle – und zwar nicht nur, was das technische Beleuchtungskonzept angeht, sondern auch im Hinblick auf das Spiel mit natürlichem Licht. Ohne Fensteröffnungen vergrößern zu müssen, sorgten unsere Experten für ein helleres, freundlicheres Interieur, in dem sie das bestehende Wandtäfer in einem hellen, warmen Goldton strichen, der nun das Innere des Hauses in ein ganz besonders leuchtendes Licht hüllt, und die verputzte Außenwand neu mit einer Stulpschalung verkleideten.