Rot – Die Farbe der Liebe

Rot regt die Aktivität an und sorgt für ein warmes Raumklima. In diesem Wohnbereich wird durch die rote Tapete und rote Sitzmöbel im gleichen Ton eine harmonische Atmosphäre geschaffen. Aber Achtung: Rot an der Wand verkleinert den Raum optisch, ist also vor allem für große Bereiche geeignet, da es sonst schnell beengend wirkt. Die neutralen Farben Schwarz und Weiß ergänzen unseren Star Rot optimal im Farbkonzept und sorgen dafür, dass es nicht zu anstrengend für das Auge wird.