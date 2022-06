Die Dreiecksbeziehung

Und so sieht das Haus von der anderen Seite aus. Ein Riesenunterschied, oder? Die Nordseite bleibt vollständig geschlossen, während die Westfassade mit kleinen Fensteröffnungen versehen wurde. So bleibt die Privatsphäre der Bewohner geschützt. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Minergie-zertifizierte Holztafelbaukonstruktion. Minergie ist in der Schweiz der höchste Energiestandard für Niedrigenergiehäuser und ist mit dem deutschen Standard KW40 für Neubauten vergleichbar.