Das gekippte Haus

Angesichts der Topographie des Grundstücks sowie der lokalen Baubeschränkungen war der Architekt zu Beginn eingeschränkt. Jedoch machte er aus der Not eine Tugend und verband die scheinbar vorliegenden Nachteile in dem Entwurf, sodass die außergewöhnliche Formensprache des Baus hervorging, die stark an einen Kalkfelsen erinnert. Das Haus wurde in Form eines gekippten Quaders geplant, der vom Hang wegzurutschen scheint. Von fast allen Seiten und Ebenen wird das Haus von begrünten Terrassen umrahmt.