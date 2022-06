Berlin wird heller

Sehen wir uns das ausgebaute Dachgeschoss an. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass sich der Grundriss von einer konventionellen Berliner Wohnung maßgeblich unterscheidet. Der Flur weist eine große Breite auf, die dem Bewohner viel Handlungsspielraum in der Verkehrsfläche ermöglicht. Man entschied sich, in dem Bereich Stäbchenparkett einzusetzen, das in Laufrichtung ausgelegt wurde und somit die Perspektive maximiert. Der Bodenbelag wurde konsequent in die anderen Zonen weitergeführt, sodass ein homogenes Gesamtbild entstehen konnte.