Von der Bruchbude zum Landhaus

Damit das Ehepaar ihr Wochenendhaus auch an kalten Tagen nutzen kann, wurde ein Kamin eingeplant. Diesen integrierte man besonders platzsparend in die Wand und dort stellt er nun mit seinem modernen Look ein gestalterisches Highlight dar. Vom Wohnzimmer aus können wir einen Blick in den Flur werfen. Dort sieht man, dass Blau nicht nur in den Textilien eine große Rolle spielt – die Türrahmen wurden ebenfalls in einem erfrischenden Hellblau gestrichen.