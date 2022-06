Jetzt gibt´s was auf die Decke! – Moderne Strukturen und Verkleidungen für Decken

Eigentlich benötigt man bei diesem Ausblick ja keine besondere Deckenstruktur mehr, um sich so richtig zu entspannen. In diesem Bad in einem exklusiven Penthouse in Rostock hat man sich dennoch dazu entschieden, direkt in Kopfhöhe über der Badewanne die abgehängte Decke mit einem beruhigenden Blau kreisförmig zu öffnen und damit einen Ruhepunkt fürs Auge zu schaffen.