Moderne Art déco Ideen

Um uns herum gibt es viel mehr Art déco als wir uns vorstellen können. Manche Designs sind offensichtlich, andere hingegen finden sich dort, wo wir sie am wenigsten erwarten. Art déco ist schließlich nicht für das Museum gemacht, sondern für den Alltag. Und so verbirgt sich auch an den unspektakulärsten Orten, an die wir kommen, oft ein kleines Art déco Juwel, sei es in Form eines Treppengeländers, eines Fensterrahmens oder eines Türgriffs.