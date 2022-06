Wohnen im grünen Grau

In unmittelbarer Nähe des Bielersees wurde ein modernes Einfamilienhaus gebaut. Ganz typisch lagert das Gebäude in einer Schneise, die umgeben ist von hohen Bäumen, die Schatten spenden. Eben diese beschriebene Natur spielt in dem modernen Entwurf eine einschneidende Rolle. Geplant wurde der Bau von dem Schweizer Architekturbüro :mlzd.