Umweltbewusst Wohnen

Ein Teich im Garten ist schön, aber er bedarf auch regelmäßiger Pflege. Eine leichte und vor allem sehr umweltfreundliche Variante, das Wasser zu filtern bzw. zu reinigen wird uns von der Natur selbst gegeben: Pflanzen sind aufgrund ihrer Stoffwechselprozesse in der Lage, Schadstoffe aus dem Wasser zu flitern. Wie das sogar in Pools funktionieren kann, erklären wir in unserem Artikel über Naturpools.