6 praktische Ideen für die Küche

Die Magic Wall ist eine magnetische Wandtafel, an der alle aus Eisen oder Metall bestehenden Küchenutensilien wie Töpfe, Pfannen, Scheren, Messer und Co. wie von Geisterhand haften. Diesen innovativen Präsentations- und Aufbewahrungsort gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Materialien sowie mit maßgeschneiderten Accessoires wie Regalen oder Blumentöpfen, die sich individuell nach Lust und Laune an unterschiedlichen Positionen der Wand unterbringen und bestücken lassen. Die Magic Wall ist super praktisch und bringt ganz nebenbei noch eine individuelle und kreative Note in unsere Küche.