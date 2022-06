Eine Wohnung mit Klasse

Im Esszimmer lautet das gestalterische Motto schlichte Natürlichkeit. Zeitloses Möbeldesign trifft in diesem Raum auf gedeckte Farben, sodass eine überaus dezente Wirkung hervorgerufen wird. Die Trendfarbe Kupfer taucht nicht nur im Bezug der Stühle auf, sondern findet ebenso Verwendung in den beiden glänzenden Hängeleuchten, somit wird das Thema stimmig abgerundet. Gardinen aus festen Textilien, so wie hier, strahlen eine edle Anmutung aus. Im Hintergrund finden gerahmte Bilder an der hellgrauen Wand Platz. Die unterschiedlichen Formate sowie Rahmen lockern das streng strukturierte Gesamtbild auf und schaffen Lebendigkeit.