Rustikale Wohnideen für ein gemütliches Zuhause

Für das rustikale Erlebnis dürfen Treppen ruhig knarzen und lebendig sein. Auch die Hände gleiten gerne über die sanfte Haptik eines Holzgeländers. Dabei stellt die Treppe meist das Zentrum des Wohnbereiches dar. Mit den richtigen Materialien, beispielsweise gekalktem Eichenholz oder dunklem Mahagoni, wird sie zum echten Hingucker. Die kleinen Unregelmäßigkeiten im Holz sorgen für den richtigen Landhauscharme. Mit jedem Schritt kommt man so seinem Traum vom rustikalen Heim näher. Um die Treppenstufen rutschfest zu machen, beispielsweise für Kleinkinder in der Familie, eignen sich schmale Anti-Rutsch Streifen. Diese lassen sich schnell anbringen und sind in unterschiedlichen Farben im Fachhandel erhältlich.

Die natürliche Treppe aus Eichenholz mit markanten Antrittspfosten fügt sich perfekt in das rustikale Zuhause. Vor allem bei historischen Treppen dienten die Antrittspfosten am Aufstieg des Geländers als Blickfang im Haus und erfüllten so auch einen repräsentativen Zweck.

Rustikales Wohnen für Stadt und Land – Welche Tipps oder eigene Ideen konntet ihr schon umsetzen?