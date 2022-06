Landhaus im Loft-Style

Und so präsentieren sich Bestand und Anbau von der anderen Seite. Während das alte Bauernhaus eher introvertiert und geschlossen daherkommt, öffnet sich der Zubau mit großzügigen Fensterflächen seiner Umgebung, passt sich aber dennoch der vorhandenen Architektur an, sodass er keinesfalls als störend empfunden wird, sondern sich trotz eigenem Charakter nahtlos in das Gesamtbild einfügt.