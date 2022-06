Sonnenschutz: Rollos und Jalousien

Wir alle lassen die Sonne, wenn sie denn endlich mal wieder so richtig ausgiebig scheint, nur zu gerne in unsere Wohnung und öffnen ihr jedes Fenster und jede Tür. Doch so wichtig und schön das Sonnenlicht für uns und die Atmosphäre in unserem Zuhause ist, so sehr kann es auch stören und nerven. Denn wenn es im Haus richtig grell und heiß wird, arbeitet, kocht, putzt, schläft und lebt es sich auf Dauer nicht wirklich angenehm. Wie gut, dass es Rollos und Jalousien gibt, die sich individuell auf unser Leben, die Sonneneinstrahlung und unseren Stil anpassen lassen. Egal, ob Raff-, Flächen-, Lamellen- oder Plissee-Rollos: Moderne Sonnenschutzsysteme sind vielseitig und echte Multitalente, denn sie halten nicht nur grelles Licht und stickige Hitze aus unseren vier Wänden fern, sondern können auch als Sicht- und Blickschutz vor neugierigen Nachbarn dienen, verdunkeln unser Zimmer, wenn wir schlafen wollen und sorgen tagsüber für wunderschöne Lichteffekte.