Wohnen mit Blick auf den Zürichsee

Die Rahmen der Schiebetüren wurden aus dem harten Holz Eiche gefertigt. Die Öffnungen spielen in dem Entwurf eine entscheidende Rolle, wie man bereits an der Fassade erkennen konnte. Denn im Inneren schließen sie aufgrund der Massivität den Außenraum ein und porträtieren zudem den Innenraum. An das Zimmer schließt eine Außenfläche an, die in der warmen Jahreszeit gerne genutzt wird.