Karibikflair in Wien

Willkommen in Paradies! Beim Anblick dieses Grundstücks ist es allerdings schwer zu glauben, dass sich dieses Paradies nicht im mediterranen Raum, sondern mitten in Österreich befindet. Das Architekturbüro Andi Lang plante und baute dieses Traumhaus in Wien. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um ein Einfamilienhaus in Massivbauweise, das als Niedrigenergiehaus konzipiert wurde. Macht mit uns einen Rundgang und entdeckt die Besonderheiten des Hauses.