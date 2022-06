Fünf Orte, an denen man der WM aus dem Weg gehen kann

Während der WM herrscht Ausnahmezustand – der Kiosk um die Ecke macht schon früher Feierabend, auf den Bildschirmen in Büros läuft der Livestream hinter den geöffneten Buchhaltungsdokumenten und jeder noch so kleine Imbiss bietet Public Viewing an. Schön, wenn man fußballbegeistert ist. Anstrengend, wenn nicht. In den vier Wochen der WM scheint es kein anderes Gesprächsthema zu geben als den nicht gegebenen Elfmeter oder die Aufstellung der gegnerischen Mannschaft. Da hilft nichts außer in den Urlaub fahren! Moment, da ist es ja wahrscheinlich genauso… Wer der Weltmeisterschaft wirklich gezielt aus dem Weg gehen will und heute für das Deutschlandspiel noch ganz dringend einen Rückzugsort braucht, hier sind fünf Orte, an denen man dem Fußball-Spektakel aus dem Weg gehen kann: