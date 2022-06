Ein Galeriegarten in England

Vor Kurzem haben wir euch hier verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, euren Garten mit Zäunen, Mauern und Hecken von dem eures Nachbarn abzugrenzen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und zeigen euch, was man aus einer schnöden Gartenhecke so alles machen kann. Bei unseren Experten von Cool Gardens Landscaping ist der Name nämlich Programm. Gemeinsam mit ihren Kunden setzen sie die coolsten Gartenideen um und kreieren wirklich einzigartige Gärten. Dieser Galeriegarten ist ein solches Unikat, das uns überrascht, erstaunt und begeistert. Aber seht selbst!