Malerisches Haus mit Seeblick

Kennt ihr schon einen der fünf schönsten Orte in Schleswig-Holstein? Das Gut Manhagen soll definitv dazu gehören. Eingebettet in den Naturpark Westensee in der Nähe von Kiel, lebt man hier idyllisch umgeben von Feldern, Wäldern und einem See. Das Architekturbüro Griebel wurde mit der Sanierung eines Fischerhauses in ebendieser Umgebung beauftragt.