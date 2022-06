Gartenlounge: Luxus unter freiem Himmel

Diesen Sommer verlegen wir unser Wohnzimmer auf die Terrasse und in den Garten. Unter freiem Himmel genauso bequem und komfortabel zu wohnen wie innerhalb der vier Wände, liegt derzeit voll im Trend. Das spiegelt sich auch in den Möbeln wider, die jetzt die Gärten und Außenbereiche erobern. Wackelige Plastikstühle und unbequeme Liegen haben ausgedient, stattdessen hat die Gartenlounge ihren großen Auftritt: Elegant geformte Sitzlandschaften, Liegesofas und Ruheinseln laden zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein. Wir haben euch sechs Modelle mitgebracht, die garantiert zum Highlight in jedem Garten und zur Krönung einer jeden Terrasse werden.