Holzdesign: Natürliche Möbel und Accessoires

Unsere Experten von Le Rouge et Noir stellen in liebevoller Handarbeit einzigartige und individuelle Möbel und Deko-Accessoires her. Jedes Stück ist ein Unikat und ein kleines Kunstwerk und erzählt seine eigene kleine Geschichte. So wie diese individuelle Wanddekoration aus von Hand gealterten Holzschildern. Ob im Western-Style, im maritimen Look, im Design der Lieblingsstadt oder in Game of Thrones -Optik – origineller und persönlicher kann man seine vier Wände nicht gestalten.