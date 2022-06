7 Einblicke in ein modernes Zuhause zum Verlieben

Auf einem Hanggrundstück in der Schweizer Ortschaft Erlenbach am Zürichsee haben unsere Experten von Andreas Müller Architekten für eine Familie ein modernes Einfamilienhaus errichtet, das die Typologie aufnimmt und sich trotz seines ganz eigenen Charakters in die vorhandene Bebauungsstruktur einfügt. Das kompakte Gebäude bietet jede Menge Platz für die Bewohner, verfügt über einen grandiosen Ausblick auf den See und nutzt die Bedingungen vor Ort auf raffinierte Weise für ein ganz besonderes Wohngefühl.