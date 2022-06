6 Einrichtungsideen, die frischen Wind in die Bude bringen

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber das kann euch in euren eigenen vier Wänden egal sein, hier stehen eure Vorlieben im Mittelpunkt. Ihr solltet euch mit der Einrichtung und Gestaltung eures Heims wohl fühlen. Fangen wir dazu ganz einfach an, nämlich mit den Lieblingsfarben. Wände, Böden und natürlich auch die farbliche Gestaltung des Interieurs freut einen natürlich besonders, wenn der Lieblingsfarbton mit von der Partie ist.

Wenn Braun oder Beige zu euren Lieblingsfarben zählen, dann seid ihr quasi auf der Gewinnerseite. Die meisten Möbelstücke verfügen in der Regel über mindestens eine gedämpfte Brauntönung der Oberfläche. Selbstredend gibt es auch viele Möbelstücke in knalligen Farben, stöbert ein wenig und tobt euch richtig aus. Solltet ihr an den Wänden andere Farben als Weiß favorisieren, lassen sich durch Abtönfarben tolle Effekte erzielen. Alles in ein stimmiges Gesamtkonzept zu bringen kann schon aufgrund der Wahl der entsprechenden Möbel etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, allerdings bietet euch euer neues Heim dafür auch alles, was euch gefällt.