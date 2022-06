Einraumwohnung gemütlich einrichten – gewusst wie!

Nichts ist ungemütlicher als Chaos. Wenn alles lose herumfliegt, Kabelwirrwarr herrscht und alles vollgestellt ist, stellt sich nur schwer Wohnlichkeit ein. Nun hat man in kleinen Wohnungen aber oft das Problem von mangelndem Stauraum. Deshalb sollte auf Abstell- und Staufläche großer Wert beim Einrichten gelegt werden. Verschiedene Möbelhersteller haben sich speziellen Wohnraumeigenschaften verschrieben und entwickeln beeindruckende Lösungen, welche sich insbesondere an Bewohner kleiner Wohnräume richten.

Besonders toll sind natürlich Einbauschränke, da sie quasi in der Wand verschwinden und nahezu keinen Raum einnehmen. Da das nicht immer möglich ist, kommen Podeste in Frage. Die könnt ihr mit ein wenig handwerklichem Geschick selbst bauen und so eine Menge an Stauraum schaffen. Auf einem Podest lässt sich je nach Geschmack das Bett, das Sofa oder der Schreibtisch platzieren, darunter kann man vom Koffer über die Winterklamotten und alles, was man sonst nicht ständig braucht, gut unterbringen. Wer hohe Decken hat, kann auch eine Zwischendecke einziehen und so auf einer Art Boden allerhand Dinge verstauen.